Napoli, Victor Osimhen ile dalga geçti: Davaya hazırlanıyor!

Victor Osimhen'in menajeri, Nijeryalı forvetle sosyal medyada dalga geçildiği gerekçesiyle İtalyan ekibine yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Napoli, TikTok'ta Osimhen ile ilgili alaycı bir video paylaştı

Osimhen'nin menajeri yasal aksiyon almaya hazırlanıyor

Nijeryalı oyuncu, Bologna karşısında penaltı kaçırmıştı

NE OLDU? Serie A'da Bologna'ya konuk olan Napoli, 0-0 biten karşılaşmanın 72. dakikasında penaltı kazanmıştı ancak Victor Osimhen penaltı atışını gole çeviremedi. Napoli, TikTok hesabında Osimhen'in penaltı atışına dair alaycı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım silinse de sular durulmuş gibi görünmüyor.

NE SÖYLENDİ? Victor Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, X hesabından konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Napoli'nin TikTok hesabında yaşananlar kabul edilemez. Victor ile alay eden bir video yayımlandı ve geç de olsa silindi. Victor'u korumak ve yasal işlem başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz."

BÜYÜK RESİM: Victor Osimhen kişisel Instagram hesabında Napoli'ye dair tüm fotoğrafları kaldırırken kulüple bağlarının kopma noktasına geldiği iddia ediliyor.

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Napoli'nin Victor Osimhen'in penaltı atışına dair TikTok'ta yayınlayıp sildiği video şu şekilde:

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Napoli, 27 Eylül'de Udinese ile karşı karşıya gelecek ancak Osimhen'in kadroda olup olmayacağı henüz belli değil.