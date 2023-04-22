Victor Osimhen’i takımda tutmanın zor olduğunu bilen Napoli yönetimi alternatif arayışlarına şimdiden başladı.

Napoli’de harika bir sezon geçiren ve takımını Serie A şampiyonluğuna taşımak üzere olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in talipleri her geçen artarken, İtalyan ekibi de kendisini Osimhen’in ayrılığına hazırlıyor. Manchester United ve Bayern Münih’in öncelikli hedefi haline gelen Osimhen’in yaklaşık 120 milyon euro karşılığında takımdan ayrılması beklenirken, Napoli şimdiden alternatifini belirledi bile.

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Napoli yönetimi Osimhen’in takımdan ayrılması halinde golcü oyuncunun yerini Roma’nın İngiliz yıldızı Tammy Abraham ile doldurmak istiyor.

Liste kalabalık

Futbol direktörü Cristiano Giuntoli’nin Osimhen’in alternatifleri listesinde ilk sırayı Abraham alırken, Atalanta’dan Rasmus Hojlund ile Victor Boniface de listeki diğer isimler arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan ve 26 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, Avrupa’nın en formda golcülerinden biri olmayı başarmıştı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Lille forması da giyerken, PSG ile yeniden Ligue 1’e dönebileceği öne sürülmüştü. Hem hava toplarında hem de savunma arkasına koşularla etkili olan Osimhen, Wolfsburg altyapısından yetişmişti.

Yıldız oyuncunun yerini alması beklenen Abraham ise Chelsea altyapısından yetişse de bu takımda tutunamamış ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın yolunu tutmuştu.

Roma’daki ilk sezonunda 27 gol atan ve harika bir dönem geçiren 25 yaşındaki golcü bu sezon ise beklentilerin uzağında kalmıştı. 43 maçta sekiz golde kalan Abraham’ın yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde Roma’nın satışa onay vermesi bekleniyor.