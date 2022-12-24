Deneyimli çalıştırıcı zirvede yer alan oyuncularına Noel yemeğinde şans tılsımı hediye etti.

Serie A'da oynadığı 15 maç sonunda 13 galibiyet ve iki beraberlikle zirvede yer alan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti Perşembe günü gerçekleştirilen Noel yemeğinde tüm oyuncularına şans getirmesi için uğur tılsımı hediye etti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli'de oldukça yaygın olan ve "şans boyunuzu" olarak da bilinen tipik kırmızı bir boynuz olan geleneksel bir nesneyi oyuncularına hediye eden Spalletti, bu hediyenin oyuncularına şans getirmesini diledi.

Aradan Inter maçıyla dönecekler

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldıkları yenilgi dışında bu sezon resmi maç kaybetmeyen ancak son iki hazırlık maçında Villarreal'e ve Lille'e mağlup olan Napoli, Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen aradan Inter deplasmanıyla dönecek.

Serie A'nın mevcut sezonunda yoluna namağlup devam eden Napoli, ligde en yakın rakibi Milan'ın sekiz puan önünde yer alan Napoli, 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Devler Ligi grubunu ilk sırada tamamlayan İtalyan ekibi, son 16 turunda ise UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Frankfurt ile eşleşti.