Napoli Osimhen yerine alacağı santrforu sonunda buldu

Napoli, Liverpool’un Uruguaylı forveti Darwin Nunez’i transferde öncelikli hedef olarak belirledi.

Napoli, 2025-26 sezonu öncesi hücum hattını güçlendirme planları kapsamında Darwin Nunez’i transfer etmek için Liverpool ile temaslarını sürdürüyor. Fabrizio Romano’nun haberine göre, Uruguaylı yıldızın Napoli’ye transferi gerçekleşene kadar başka hiçbir forvet oyuncusuyla görüşme yapılmayacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Nunez için Liverpool’a yaklaşık 40 milyon euro değerinde sözlü bir teklif sundu.

Kulüp, teknik direktör Antonio Conte’nin hayalindeki santrfor olarak görülen 25 yaşındaki golcüye odaklanmış durumda. Napoli yönetimi, bu transferin finansal detayları üzerinde çalışmaya devam ediyor ve oyuncunun maaş beklentileri ile bonservis bedeli gibi konularda Liverpool ile gelecek hafta yeniden masaya oturacak.

Napoli, Nunez için beklemede

Fabrizio Romano, Napoli’nin bu yaz transfer döneminde önceliğini tamamen Darwin Nunez’e verdiğini ve diğer forvet adaylarıyla olan temaslarını askıya aldığını belirtti. Nunez’in transferinin netleşmemesi durumunda Napoli, rotasını diğer adaylara çevirecek.

Napoli’nin alternatif planları arasında Lorenzo Lucca ve Rasmus Hojlund bulunuyor. Ancak bu isimlerle ilgili herhangi bir somut adım atılmadan önce, Nunez’in transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor. Lucca'nın kulübü Udinese ve Hojlund’un formasını giydiği Manchester United ile henüz resmi bir temas kurulmuş değil. Napoli yönetimi, Darwin Nunez transferinden sonuç alınamazsa bu iki oyuncu için harekete geçecek.

Nunez’in Liverpool kariyeri

Darwin Nunez, 2022 yılında Benfica’dan Liverpool’a transfer olmuştu. Hızı, fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Uruguaylı forvet, zaman zaman istikrarsız performanslar sergilese de İngiltere Premier Lig’de önemli katkılar yaptı.

2024-25 sezonunun sonlarında Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu ilan ettiği dönemde takımın kritik isimlerinden biri haline geldi. Ancak oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizlikler, yaz transfer döneminde yeni bir sayfanın açılmasına neden olabilir.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor ve hücum hattında liderliği Darwin Nunez’e vermeyi planlıyor. Nunez’in transferi gerçekleşirse, bu transfer Napoli'nin yaz dönemindeki en büyük ve en dikkat çekici hamlesi olacak.