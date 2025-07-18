Napoli Osimhen için Galatasaray'dan gelecek parayla yeni golcüsünü transfer etti!

Napoli, İtalyan forvet Lorenzo Lucca'yı Udinese'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Napoli, İtalyan golcü Lorenzo Lucca'nın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Udinese forması giyen 24 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi. Napoli bu transferle yaz dönemindeki dördüncü takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Lorenzo Lucca, Kevin De Bruyne, Luca Marianucci ve Noa Lang'in ardından Napoli'nin dördüncü yaz transferi oldu. Kulüp ayrıca Bologna'dan Sam Beukema'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hollandalı savunmacı sağlık kontrollerinin ardından Napoli'ye kalıcı olarak imza atacak.

Liverpool'la anlaşma sağlanamayınca Lucca tercih edildi

Napoli, daha önce Liverpool forması giyen Darwin Nunez'in transferini gündemine almış ancak İngiliz kulübün 50 milyon euroluk bonservis talebini aşağı çekmeyi reddetmesi üzerine bu transferden vazgeçmişti. Bunun ardından gözler Udinese'nin yükselen yıldızı Lucca'ya çevrildi ve kısa sürede anlaşma sağlandı.

İtalyan basınına göre Napoli, bu transfer için toplamda bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk bir paket oluşturdu.

Eylül 2000 doğumlu olan Lorenzo Lucca, kariyerine Vicenza'da başladı. Ardından Palermo, Pisa, Ajax ve son olarak Udinese formaları giydi. Serie A'da toplamda 70 maça çıkan genç forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol kaydetti. İtalya A Milli Takımı ile de beş kez sahaya çıkan Lucca, ilk maçına Ekim 2024’te çıktı.

Serie A'da dikkat çeken istatistikler

2023/24 sezonundan bu yana Serie A'da en az 20 gol atan dört İtalyan futbolcudan biri.

Aynı dönemde Duvan Zapata'nın ardından Serie A’da en fazla kafa golü atan ikinci oyuncu (8 gol).

Geçen sezon, ligde en fazla kafa golü atan oyuncular arasında yer aldı (5 gol) ve bu alanda Roberto Piccoli ve Mateo Retegui ile zirveyi paylaştı.

Serie A’da 2023/24 sezonundan bu yana en genç yaşta 20 gol barajını aşan futbolcu olma unvanına sahip.

Lorenzo Lucca, Napoli’nin resmi sosyal medya hesabında "Aramıza katıldığı için gururluyuz" notuyla karşılandı. Forvet oyuncusu, Napoli taraftarlarına büyük umutlar vaat ediyor.