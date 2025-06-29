Napoli Osimhen'i üç gün boyunca otele kapattı!

Liverpool, Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile yeniden temas kurdu.

Liverpool, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Armin Pecsi ve Freddie Woodman'ı kadrosuna katan Kırmızılar, Arne Slot yönetiminde yeniden yapılanıyor. Ancak dikkatler artık ayrılıklara ve ön hat takviyelerine çevrildi.

Newcastle United’ın yıldızı Alexander Isak, Liverpool için rüya gibi bir hedef olarak öne çıkarken, bu transferin maliyeti kulüp tarihindeki rekor seviyeleri zorlayabilir. Bu nedenle daha makul bir alternatif arayışında olan Liverpool, gözünü Napoli’nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen’e çevirdi. İddialara göre kulüp, Napoli ile şimdiden temas kurdu.

Osimhen’in Liverpool’a transferi için zemin hazırlanırken, Kırmızılar’ın forveti Darwin Nunez’in Napoli’ye önerilmiş olması da dikkat çekiyor. Bu durum, Liverpool’un elini güçlendiren bir faktör olarak değerlendiriliyor. Osimhen’in uzun süredir Liverpool’un radarında olduğu ve daha önceki transfer dönemlerinde de isminin gündeme geldiği biliniyor.

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Osimhen üç gün otelde kilitlendi

Nijeryalı oyuncunun 2020 yılında Lille forması giydiği dönemde Liverpool’a transferinin oldukça yakın olduğu, ancak Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli’nin müdahalesiyle bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Giuntoli'nin eski çalışma arkadaşı Giandomenico Costi’ye göre, Osimhen üç gün boyunca bir otelde tutuldu ve Liverpool’la görüşme şansı engellendi. Giuntoli'nin bu süre zarfında oyuncuyu Napoli’ye gitmeye ikna ettiği belirtiliyor.

Victor Osimhen, Napoli formasıyla çıktığı 133 maçta 76 gol kaydederek önemli bir katkı sundu.

Ancak kulüple olan ilişkisi uzun süredir gergin ve ayrılık artık kaçınılmaz görünüyor. 25 yaşındaki golcünün sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek ve Napoli yönetimi onu bonservissiz kaybetmek istemiyor.

Kontrol artık Liverpool’un elinde

Bu kez roller tersine dönmüş durumda. Napoli'nin oyuncuyu takımda tutma şansı azalırken, Liverpool Osimhen transferinde daha güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Eğer Darwin Nunez’in transferi takasta kullanılırsa, bu anlaşma iki kulüp açısından da kazan-kazan senaryosu haline gelebilir.

Osimhen’in bu yaz uygun bir fiyata transfer edilebileceği düşünülüyor. Liverpool’un transfer yarışına katılması, sadece hücum hattını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Premier Lig’deki rakiplerinin de bu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasını engelleyecek bir hamle olabilir.