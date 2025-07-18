Napoli Osimhen'e Galatasaray'a transferi için son bir tarih verdi

Galatasaray’ın Osimhen transferini tamamlaması için Napoli tarafından pazartesi gününe kadar süre tanındı.

Napoli, Galatasaray ile Victor Osimhen’in bonservisi için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren ve 41 maçta 37 gol, 8 asistle dikkat çeken Nijeryalı golcü için Serie A temsilcisi artık sabrın sonuna geldi.

İtalyan basınına göre Partenopei, Galatasaray’a tüm evrak işlemlerini tamamlaması için Pazartesi gününe kadar süre verdi. Kulüp kaynakları, bu tarihten sonra anlaşmanın geçerliliğini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

75 milyon euroluk ödeme planı netleşti

İki kulüp, Osimhen’in bonservisi konusunda 40 milyon euro peşin ödeme ve 35 milyon euro taksit olmak üzere toplam 75 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Taksitli ödemenin Haziran 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Görüşmelerde en çok tartışma yaratan noktalardan biri de Osimhen’in ileride başka bir Serie A kulübüne transfer edilmesi durumuydu. Napoli, bu ihtimale karşı sözleşmeye özel bir madde eklenmesini istedi. Galatasaray, Osimhen’in önümüzdeki iki yıl içinde bir Serie A kulübüne satılması halinde yüksek cezai şart içeren maddeyi kabul etti.

Bu maddeye göre Galatasaray, oyuncuyu Serie A’ya satarsa Napoli’ye ek bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yüzde anlaşmazlığı önemsenmedi

Bonservis bedelinin bir sonraki satıştan yüzde kaçının Napoli’ye aktarılacağı konusu ise müzakerelerde artık ikincil bir detay haline geldi. Napoli, bu anlaşmanın özünde mali yapıdan çok Serie A’ya satış engeline dayanmasından ötürü bu konuda ısrarcı olmayacaklarını belirtti.

Osimhen’in temsilcileri ise anlaşmanın artık bir an önce tamamlanmasını istiyor. Hem oyuncu hem de ailesi İstanbul’daki yaşamdan memnun kaldı ve kariyerine Galatasaray’da devam etmeye sıcak bakıyor.

Tarafların Pazartesi gününe kadar tüm prosedürleri tamamlaması halinde, Osimhen’in bonservisle Galatasaray’a katılması resmiyet kazanacak.