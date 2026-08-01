Noa Lang, Voetbal International'ın haberine göre Napoli formasıyla son maçına çıkmış olabilir. Kanat oyuncusu, yeni teknik direktör Massimiliano Allegri döneminde şansını denemek istiyordu ancak kulüp onun ayrılmasını tercih ediyor.

Napoli, geçen yaz Lang'ı kadrosuna katmak için PSV'ye 25 milyon euro ödemişti ancak İtalya'daki dönemi tam anlamıyla başarılı geçmedi. Kanat oyuncusu, dönemin teknik direktörü Antonio Conte ile anlaşmakta zorlandı ve bu nedenle kış transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a gitti.

Lang o dönemde ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bunu normal bir şekilde nasıl söyleyeceğim... Teknik direktörle uyuşmadı. Bununla yetinelim" dedi. "Biliyorum, Hollanda'da sık sık bunun benden kaynaklandığını düşünüyorsunuz ama bir gün bu da ortaya çıkar. Kulüp içindeki neredeyse herkesle iyi bir ilişkim var. Bu siyasi tavırlar bana göre değil."

Lang, Türkiye'de daha sonra bir nebze toparlansa da Galatasaray bonservisini almaktan vazgeçti. Böylece Lang, Napoli'de yeni bir şans için kararlıydı ancak hazırlık döneminde geçen birkaç haftanın ardından İtalyanlar onun ayrılabileceği sonucuna vardı.

Lang, 25 milyon euro sabit bedelle her halükarda alınabilir ancak Napoli yeni bir kiralama dönemine de açık. Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.

Lang'ın olası yeni kulübüyle ilgili ise henüz çok az şey biliniyor. Bu arada AS Roma ile temas kuruldu ancak onlar transferden vazgeçti. Teknik direktör Gian Piero Gasperini tam anlamıyla ikna olmadı.

Belçika'da ise kanat oyuncusunun dönüşü büyük bir umutla bekleniyor. Lang, kariyerinin belki de en başarılı dönemini Club Brugge'de geçirdi. Ancak Belçika medyası bu ihtimalin önünde engeller de görüyor: Lang'ın Napoli'de sezon başına net yaklaşık 2,5 ila 2,8 milyon euro kazandığı bildiriliyor.