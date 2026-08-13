Napoli, Noa Lang için yapılan ilk teklifi kararlı bir şekilde geri çevirdi

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Noa Lang için yapılan ilk teklifi net bir şekilde geri çevirdi. Atalanta, hücum oyuncusunu kiralamak istiyordu ancak Napoli yalnızca bonservisiyle bir transfere onay vermek istiyor.

Lang'ın Napoli ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. Hollanda Milli Takımı'nın hücum oyuncusu geçen yaz 25 milyon euroya transfer olmuştu ve Napoli bu bonservis bedelinin büyük bir kısmını geri kazanmak istiyor.

Kulüp, geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren kanat oyuncusu için 20 milyon euro talep ediyor.

Atalanta bu doğrultuda bir teklif yaptı. İtalyan ekibi, Lang'ı bir yıllığına kiralamak, gerekirse zorunlu olmayan satın alma opsiyonu eklemek istiyor ancak Napoli buna sıcak bakmıyor.

Di Marzio, haberinde Ajax'ı da PSV ve Club Brugge'ün de aralarında bulunduğu eski kulüplerinden birinde forma giyen oyuncu için olası adreslerden biri olarak gösterdi. Ajax'ın yer açabilmesi için önce Mika Godts'u satması gerekecek.