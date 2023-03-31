Napoli’nin bu sezonki en büyük gol umudu, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk Milan maçını kaçıracak.

Attığı gollerle Napoli’yi Serie A’da zirveye taşıyan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’in milli maç arası sırasında ikonik yüz maskesini kaybettiği belirtildi.

İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre bu sezon Napoli için 25 gol atan 24 yaşındaki oyuncu Gine-Bissau ile oynanan karşılaşma için gittiği bu ülkeden kendisi için önemli bir eksikle döndü.

Kasım 2021’de ciddi bir şekilde sakatlanmasının ardından yüz maskesiyle oynayan yıldız oyuncu, elmacık kemiğindeki çok sayıda kırık nedeniyle böyle bir yönteme başvurmuştu.

Gözler Kvaratshkelia'da

İlk olarak Ocak 2022’de yüz maskesiyle gördüğümüz Osimhen’in İtalya’ya dönüşünde yeni bir maske edinmesi beklenirken, Napoli yıldız oyuncudan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Milli takımdan sakatlıkla dönen oyuncunun Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Milan’a karşı forma giyemeyeceği açıklandı. San Siro’da oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek Osimhen’in ikinci maçta sahada olması için ise adeta seferberlik ilan edildi.

Serie A’da en yakın rakibinin 19 puan önünde zirvede yer alan Napoli’nin Osimhen dışındaki en skorer ismi ise 14 gol atan Khvicha Kvaratshkelia.