Avrupa Ligi'nde Leverkusen'i yıkarak kupaya uzanan Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kararı netleşti.

Kariyerindeki ilk kupayı Atalanta ile 66 yaşında Avrupa Ligi’ni kazanarak kaldıran Gian Piero Gasperini gelecek sezona ilişkin kararını verdi.

Napoli’den aldığı teklif sonrasında kafası karışan ve kupa töreni sonrasında, “Evinizde çok sevdiğiniz eşiniz ve çocuklarınız varken çok güzel bir kadınla tanışmışsınız gibi hissediyorum” diyen Gasperini, Atalanta’yı seçti.



İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı 2025’te sona erecek kontratını tamamlamaya karar verdi.

Napoli Conte'ye yöneldi

Öte yandan kulüpten üç senelik yeni bir sözleşme bekleyen Gasperini’nin bu talebine karşılık Atalanta yönetimi ise yeni sözleşme teklifini iki senelik yapmayı planlıyor ve iki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

Gasperini’yi ikna edemeyen Napoli yönetiminin ise takımlarını üçlü savunmayla oynatmayı tercih eden bir başka İtalyan teknik direktör Antonio Conte’ye yöneldiği ortalandı.

Napoli Başkanı De Laurentiis’in Conte’yi ikna edebilmek için tüm kozlarını oynayacağı öğrenilirken, son olarak Tottenham’da çalışan Conte’nin yeni sezona başlarken bir takımın başında olacağı tahmin ediliyor.