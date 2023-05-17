Fenerbahçe'nin Koreli eski stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transfer olması beklenirken öncelikle halletmesi gereken başka bir konu var.

NE OLDU? Star News Korea'ya (Futbol Italia aracılığıyla) konuşan Min-jae'nin menajeri, Koreli stoperin yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester United'a gideceği yönündeki haberler hakkında konuştu.

Menajer, United'ın Güney Koreli defans oyuncusuyla Napoli'ye katılmadan önce de ilgilendiğini itiraf etti, ancak şu anda geleceğine karar vermeden önce bu sezonu bitirmeye odaklandığının da altını çizdi.

NE SÖYLEDİLER: Menajer şu ifadeleri kullandı: "Manchester United ile bir anlaşma yapıldığı doğru değil. Kim, önümüzdeki dönem hangi İngiliz kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına bakıyor.

"O, şu anda bu sezonu bitiremeye ve genel olarak bu sezon, diğer takımlarının durumunu gözden geçirmeye odaklandı.

"Gelecek için aceleye gerek yok. United, Çin'deyken de onunla ilgileniyordu ama biz sadece bu konuda sohbet ettik.

"Tekrar ediyorum, somut bir temas olmadı. Her halükarda haziran ayında askere gitmesi gerekiyor. Bu nedenle, nereye giderse gitsin öncelikle askerlik konusunu halletmesi lazım."

BÜYÜK RESİM: Min-jae, bu sezon Napoli için etkileyici bir sezon geçirdi ve Serie A şampiyonluğunu kazanan kadronun en önemli üyelerinden birsiydi.

Savunmadaki mükemmel performansı, bir sonraki transfer döneminde onun için transfer hamlesi yapmak isteyen diğer kulüplerin ilgisini çekti.

Napoli stoperinin önümüzdeki yaz transfer döneminde 15 gün boyunca aktif olacak 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var.

Bildirildiğine göre Manchester United, oluşabilecek transfer rekabetini kazanmak için Kim Min-Jae için 60 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmaya hazır.

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