Napoli'nin Kvaratskhelia'nın yerini doldurma planı Galatasaray'a büyük darbe vuracak

Napoli, transfer döneminin başlarında Kvaratskhelia'yı 70 milyon euro karşılığında PSG'ye sattıktan sonra yeni bir forvet arayışına başladı. Garnacho, ilk hedef olarak belirlenmişti, ancak genç yetenek için bir ücret üzerinde henüz uzlaşı sağlanamadı.

Garnacho görüşmelerinin durma noktasına gelmesiyle Napoli, daha düşük bir maliyetle transfer edilebilecek olan Karim Adeyemi'ye yöneldi.

Napoli, Dortmund ile Adeyemi anlaşmasına yakın

Ünlü muhabirler Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Napoli ile Borussia Dortmund, Adeyemi için yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya yakın.

Almanya Milli Takımı formasıyla dört kez sahaya çıkan Adeyemi'nin, Bundesliga'daki Werder Bremen maçında Dortmund forması giymesi bekleniyor. Ancak, oyuncunun olası transferi üzerindeki görüşmelerin Pazar günü yeniden başlaması planlanıyor.

Fransız basınıında geçtiğimiz günlerde Dortmund'un Adeyemi'yi kaybetmesi halinde bu oyuncunun yerini Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile doldurmayı planladığı öne sürülmüştü.