Napoli'nin kaç Serie A şampiyonluğu var? Kaç kupa kazandı? Başarıları neler?

2022/23 sezonunda Serie A'da zafer yaşayan Napoli'nin tarihinde kaç lig şampiyonluğu var, kaç kupa kazandı?

Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli, Serie A'da bitime beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken 33 yıllık bir hasreti dindirdi.

Victor Osimhen liderliğindeki ekip, Diego Armando Maradona döneminin ardından tarihinde üçüncü kez lig şampiyonluğunu yaşadı.

Peki Napoli'nin kaç Serie A şampiyonluğu, kaç kupası var? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Napoli tarihinde kaç Serie A şampiyonluğu var?

Napoli tarihinin en başarılı dönemleri Diego Armando Maradona'nın forma giydiği dönemler. 2022/23 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Napoli, bu başarısını daha önce 1989/90 ve 1986/87 sezonlarında tekrarlamıştı. Yani Napoli'nin Serie A tarihinde 3 lig şampiyonluğu var.

Napoli tarihinde kaç kupa var?

Napoli başarılarla dolu tarihinde Serie A şampiyonluğu dışında da birçok kupa kaldırdı. 1988/89 sezonunda Napoli, UEFA Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. 1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14 ve 2019/20 sezonlarında ise İtalya Kupası'nı toplamda 6 kez kazandı. 1990/91 ve 2014/15 sezonlarında İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu.