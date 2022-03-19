La Liga ekiplerinden Real Mallorca’da oynayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe ve Lazio günleri hakkında konuştu. 27 yaşındaki futbolcu, yeninden Türkiye'ye döneceğini de vurguladı.

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak transfer olan Kosovalı golcü, kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Muriqi; Türkiye’den teklifler aldığını doğrularken bir gün yeniden Türkiye’de oynayacağını söyledi.

Lazio’da Sarri’nin istediği bir forvet olmadığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Mallorca’ya gitmeyi tercih etti.

Ne söylendi?

Lig Radyo'ya açıklamalar yapan Muriqi şöyle konuştu:

"Mallorca'ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum.

“İnsanlar, şehir, kulüp, her şey çok güzel. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru adımı atacağım.

“Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım.

“Ancak, daha önce Gençlerbirliği ve Rize'de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasında rol almak istiyorum.

“Tabi burada mentalite farklı. Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil.

“Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz. Ben bunu hazmedemiyorum."

Sarri, çabuk forvetlerle oynamayı tercih ediyor

Lazioda’ki ayrılığına da değinen Kosovalı golcü, "Ocak ayı gelmeden önce Lazio ile konuştuk. Lazio kiralık vermeyeceğini, bonservisle satacağını söyledi.

“Ancak, ben Sarri ile bir görüşme yaptım. 'Belki sahadaki duruşumu beğenmiyorsun, idmanda iyi çalışmıyorumdur. Bana eksiklerimi söylersen ben de ona göre çalışırım' dedim.

“O da çalışmamdan çok memnun olduğunu, ancak sistemine uymadığımı belirtti. 'Ben Napoli'de de Higuain'i oynatmadım. Kısa ve çabuk forvetlerle oynamak istiyorum' dedi.

“Yani 'Sen benim futbolcum değilsin' anlamında konuştu. Sonrasında kiralık için kolaylık sağlandı. Evet, o süreçte Türkiye'den teklifler aldım. Hatta Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım.

“Görüşmelerimiz de oldu menajerlerim aracılığıyla. Fakat burada önemli olan şey Lazio'nun isteğinin karşılanmasıydı. Mallorca da kümede kalmak için varını yoğunu ortaya koyup en yüksek teklifi verdi.

“Kulübüm de en iyi teklifin Mallorca'dan geldiğini, eşit bir teklifin gelmesi gerektiğini söyledi. Malum olarak Türkiye'deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca'nın yolunu tuttuk” dedi.

"Bir gün mutlaka Türkiye'ye dönmek istiyorum"

Türkiye’den teklifler aldığını belirten Vedat Muriqi şu ifadeleri kullandı:

"Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu.

“Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım, ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum.

“8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşaa ediyoruz.”

Vedat Muriqi Mallorca'da ne yaptı?

Kosovalı futbolcu, yeni takımıyla ligde 7 maçta görev yaptı.

629 dakika sahada kalan Vedat; 2 gol ve 1 asist üretti.

Mallorca, 28 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 26 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde 16. sırada yer alıyor.

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