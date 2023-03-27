Milli aranın ardından İtalya Serie A geri dönüyor. Peki Napoli - AC Milan maçı ne zaman? GOAL Türkiye, göz atıyor.

İtalya Serie A, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Lider Napoli, İtalya Serie A'nın 28. haftasında AC Milan'ı konuk edecek.

Napoli - AC Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin de forma giydiği Napoli, Serie A'nın 28. haftasında AC Milan'ı konuk edecek. 2 Nisan Pazar gecesi Diego Armando Maradona Stadu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.