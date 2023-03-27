İtalya Serie A, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Lider Napoli, İtalya Serie A'nın 28. haftasında AC Milan'ı konuk edecek.
Napoli - AC Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin de forma giydiği Napoli, Serie A'nın 28. haftasında AC Milan'ı konuk edecek. 2 Nisan Pazar gecesi Diego Armando Maradona Stadu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Tarih
|Saat
|Maç
|2 Nisan Pazar
|21.45
|Napoli - AC Milan