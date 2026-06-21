Napoli, Juve’ye darbe: Manna, Sorloth’u hedefliyor

Napoli bir santrfor peşinde. Hojlund’un yedeği olacak, ancak bir alternatiften çok daha fazlası olan bir oyuncu. Kaliteli ve karizmatik, o meşhur “yedek as” oyuncusu. Manna’nın listesinin başında, önümüzdeki sezon Massimiliano Allegri’nin hücum hattını tamamlayacak doğru oyuncu olarak görülen Alexander Sorloth yer alıyor. Taraflar arasında temas kuruldu; en azından Juventus ile görüşmelerin ne kadar ilerlediğini anlamak için, ama sadece bununla sınırlı değil.





Sorloth pek çok kulübün ilgisini çekiyor ve birçoğu şimdiden Atlético Madrid ile temasa geçti. Uygun bir fiyata transfer olabilir ve Napoli, rakip kulüplerin önünü kesmek için öncelikli hak elde etmek istiyor.