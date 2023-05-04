Napoli, Serie A şampiyonluğunu kazandı ve Scudetto'yu kaldırmak için 33 yıllık bekleyişine son verdi.

NE OLDU? Napoli, Perşembe akşamı Udinese ile berabere kaldıktan sonra Serie A şampiyonu oldu.

Luciano Spalletti'nin ekibi, Sandi Lovric'in açılış golünü atmasının ardından 1-0 geriye düştü, ancak Victor Osimhen beraberlik golünü kaydederek toplamda 22. golünü attı.

Diego Maradona'nın kaptanlığında son olarak 1990 yılında şampiyonluğa ulaşan Napoli tam 33 yıl sonra bir kez daha zafere ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Napoli, hafta sonu Lecce'ye 1-0 yenildikleri için şampiyonluk partisini ertelemek zorunda kaldı.

Nihayet, şampiyonluğa Udinese ile 11 berabere kaldıkları maçın ardından ulaştılar ve Serie A'da oynayacakları 5 maç daha var!

BİLİYOR MUSUN? 64 yaşındaki Luciano Spalletti, Serie A şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçti.

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NAPOLİ İÇİN SIRADA NE VAR? Uzun bir partinin tadını çıkaracaklar ve ardından Fiorentina, Monza, Inter Milan, Bologna ve Sampdoria'ya karşı oynayacakları beş maçla bu sezonu tamamlayacaklar.