Napoli, 'İstanbul'da transfer temasları' haberlerini tiye aldı

Adı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas ile anılan Napoli, sosyal medya kanalları aracılığıyla kinayeli bir paylaşımda bulundu.

'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'nin resmi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

İtalya ve kaynaklı haberlerde Napoli'nin sportif direktörlüğünü yapan Cristiano Giuntoli'nin İstanbul'da Eljif için Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların son günlerde artış göstermesine kulüpten beklenmedik bir reaksiyon geldi.

Cristiano #Giuntoli paracadutato all’allenamento degli azzurri, dopo essere stato, questa mattina, prima ad Istanbul e poi a Parigi. pic.twitter.com/My34JuyuKY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2019

İtalyan ekibinin Twitter hesabından paylaştığı mesajda Giuntoli'nin fotoğrafı yer alırken, "Bu sabah hem İstanbul'da hem de Paris'te olan Cristiano Giuntoli, bugünkü antrenmana paraşütle iniş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe ve Napoli'nin 19 yaşındaki Eljif Elmas'ın transferi için 16 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edilmişti.