Napoli efsanesi Mertens, şampiyonluk sonrası dev bir transfer hediye ediyor!

Serie A'da mutlu sona ulaşan Napoli, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Serie A’da sezonu zirvede tamamlayan Napoli, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ile sözlü anlaşmaya vardı. De Bruyne’nin transferi, şampiyonluğun ardından taraftarlara verilecek ilk “büyük hediye” olarak görülüyor.

Scudetto’yu son haftada ilan eden Napoli, Cagliari karşısında elde ettiği 2-0’lık galibiyetle sezonu Inter’in bir puan önünde tamamladı. Bu zafer, kulüp tarihinin dördüncü Serie A şampiyonluğu olurken, son üç sezonda kazanılan ikinci lig kupası olarak da kayıtlara geçti.

33 yaşındaki De Bruyne, Etihad Stadyumu’nda geçirdiği 10 yıl boyunca 6 Premier League şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı. Şimdi ise Napoli ile kariyerine yeni bir yön verme hazırlığında.

Maliyeti yüksek

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli yönetimi yıldız oyuncuya yıllık 12 milyon euro’nun biraz altında olacak şekilde iki yıllık bir sözleşme teklif etti. ABD’den Chicago Fire’ın da ilgilendiği De Bruyne’ye MLS kulübü daha yüksek maaş teklif etse de, oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde futbol oynamaya devam etmek istemesi nedeniyle Napoli’ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Transfer sürecinde De Bruyne’nin eski Napoli futbolcuları Romelu Lukaku ve Dries Mertens ile görüşerek kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Ayrıca Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’nın Manchester’a giderek görüşmeleri bizzat yürüttüğü, De Bruyne’nin eşi Michele Lacroix’in de Napoli’de ev arayışına girdiği bildiriliyor.

Bu transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, Kevin De Bruyne’nin yeni sezonda Napoli formasını giymesi Serie A’ya ayrı bir heyecan katacak gibi görünüyor.