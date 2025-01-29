Napoli'den Galatasaray'ı şoke eden Victor Osimhen cevabı

Napoli, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yaptığı 65 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak için Napoli’ye 65 milyon euroluk teklif sundu, ancak bu teklif Partenopei tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

Nijeryalı golcü, sezon başında Galatasaray’a kiralık olarak katılmıştı ancak Sarı-Kırmızılılar’ın, oyuncunun bonservisini alma opsiyonu bulunmuyor. Buna rağmen Galatasaray, Osimhen’i kalıcı olarak kadrosuna katmak için Napoli ile resmi temaslara başladı.

Napoli, 75 milyon euroluk maddeyi hatırlattı

Haberde, Osimhen’in sözleşmesinde 75 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve Napoli’nin bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeye yanaşmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, sözleşmeye göre Galatasaray, Ocak ayı içinde Osimhen’i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek tek kulüp. Eğer Osimhen sezon ortasında başka bir takıma transfer olursa, Galatasaray 6 milyon euroluk bir tazminat alma hakkına sahip olacak.

Bu nedenle, eğer Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu şu an transfer etmek isterse 75 milyon euro ödemek zorunda. Ancak bu madde yalnızca Ocak ayı için geçerli. Yaz transfer döneminde Osimhen, 75 milyon euroya herhangi bir kulüp tarafından transfer edilebilecek.

Osimhen'in Napoli ile olan serbest kalma maddesi başlangıçta 130 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak oyuncunun yeni sözleşmeye imza atması ve Galatasaray’a kiralık olarak gitmesi sonrası bu rakam düşürülmüştü.

Napoli'nin bu tutumu, Galatasaray’ın transferde nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirleyici olacak.