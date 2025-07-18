Napoli'den ayrılmak için saatleri sayan Osimhen'e hayatı boyunca unutamayacağı darbe!

Galatasaray'a transferi beklenen yıldız oyuncuya, Napoli tribünlerinden pankartlı tepki geldi.

Galatasaray’a transferi büyük ölçüde kesinleşen Victor Osimhen’e, Napoli taraftarlarından ağır bir pankartla tepki geldi. Geçen sezonun büyük bölümünü sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak geçiren Nijeryalı forvetin, İstanbul ekibine 75 milyon euro karşılığında kalıcı transferi için geri sayım başladı. Ancak Napoli tribünleri bu ayrılışı kabullenmiyor.

Osimhen, 2020 yazında Lille'den 80 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Bu süreçte Serie A şampiyonluğu yaşayan yıldız golcü, geçen yaz takımdan ayrılmak istediğini açıkça beyan etmiş ve bir daha Napoli forması giymeyeceğini belirtmişti.

Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası geçici bir çözüm olarak Galatasaray’a kiralık gelen Osimhen, şu sıralar 75 milyon euro karşılığında İstanbul’a kalıcı transferini gerçekleştirmeye çalışıyor. Oyuncunun, Napoli'nin sezon öncesi kampına katılmamak için sağlık raporu sunduğu öğrenildi. Bu durum Napoli cephesinde tepkiyle karşılandı.

Curva A'dan pankartlı gönderme

Napoli’nin en tutkulu taraftar gruplarından Curva A, Stadio Diego Armando Maradona tribününe astığı pankartta Osimhen'e şu ifadelerle yüklendi:

"Osimhen, cehalet her zaman hayatında egemen unsur olacak... Köylü, Maradona'nın burada oynadığını unutma!"

Bu sözler, hem oyuncunun Napoli'den ayrılırken izlediği yolu hem de Galatasaray’a gitmesini açıkça hedef alıyor.

Osimhen'in Galatasaray ile kalıcı sözleşme imzalaması halinde, sözleşmede yer alması beklenen bir madde, tansiyonu daha da artırmış durumda. Napoli, Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki iki yıl içinde Serie A'ya geri dönmesi durumunda ağır bir cezai bedel ödenmesini istiyor. Bu maddeyle özellikle Juventus’un transfer ihtimalinin engellenmesi hedefleniyor. Zira Osimhen’in adı uzun süredir 2023 Yılın Afrikalı Oyuncusu unvanı sonrası Juventus ile anılıyor.

Napoli taraftarlarının bu son çıkışı, Osimhen’in İtalya kariyerine bir daha geri dönmesinin önündeki sosyal engelleri de artırıyor. Taraftarlar için Osimhen artık kulübe sırtını dönmüş bir figür ve bu veda, hem duygusal hem de agresif bir havada gerçekleşiyor.