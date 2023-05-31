Serie A’yı şampiyonlukla noktalayan Napoli’de yeni teknik direktöre karar verme süreci devam ediyor.

Serie A’da 33 senelik şampiyonluk hasretini dindiren ve mutlu sona ulaşan Napoli’de teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılacağının açıklanmasının ardından gözler takımın yeni çalıştırıcısının kim olacağı sorusuna çevrildi. Başkan Aurelio De Laurentiis çok tartışılan ayrılık kararı sonrasında Luis Enrique ile görüşürken, İspanyol çalıştırıcıyı ikna edemedi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Napoli’de Luis Enrique’nin ardından görüşme gerçekleştirilen ikinci isim ise Porto’nun Portekizli teknik direktörü Sergio Conceiçao oldu.

İtalya'da top koşturmuştu

Luis Enrique’nin Premier Lig’i tercih etmesi ve Tottenham’a daha sıcak bakması üzerine rotasını değiştiren İtalyan takımı, Spalletti gelmeden önce de gündeme gelen Conceiçao’yu ikna turlarına başladı.

Futbolculuk yıllarında Serie A’da top koşturan ve Lazio, Parma ve Inter gibi takımların formasını giyen Conceiçao için Porto’ya 10 milyon euroluk ödeme yapılması gerekiyor.

İki taraf arasında görüşmeler devam ederken, Napoli’nin bir diğer alternatifi ise Fiorentina’yı Avrupa Konferans Ligi’nde finale çıkartma başarısı gösteren İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano oldu.