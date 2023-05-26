Teknik direktör arayışlarına henüz sezon bitmeden başlayan Napoli’de İspanyol çalıştırıcının ismi öne çıktı.

Serie A’da uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli’de başkan Aurelio De Laurentiis ile anlaşmazlığa düşen deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İtalyan ekibi yeni teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı.

Napoli’nin teknik direktörlüğü için öne çıkan adayın son olarak İspanya Milli Takımı’nı çalıştıran Luis Enrique olduğu kaydedildi.

Roma'yı çalıştırmıştı

33 yıllık bekleyişin ardından şampiyonluk hasretini dindiren Napoli’yi çalıştırmak için istekli olan İspanyol çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir takıma liderlik yapmak için kendisini hazır hissettiğini söylemişti. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığı bilgiye göre daha önce Serie A’da Roma’yı çalıştıran Enrique Napoli ile görüşmelere başlarken, şu an için net bir anlaşma sağlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig’in dev kulübü Chelsea’yi reddeden Luis Enrique’nin çalıştırdığı son kulüp Barcelona olmuştu. 53 yaşındaki çalıştırıcı Katalan ekibinde görev yaptığı üç sezonda birer Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası ile iki La Liga ve üç Kral Kupası gibi başarılar elde etmişti. Enrique bir dönem Celta Vigo’yu da çalıştırmıştı.