Napoli Sportif Direktörü Cristiano Guintoli, Napoli'nin Cristiano Ronaldo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Napoli sportif direktörü Cristiano Guintoli, Napoli'nin Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için harekete geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Guintoli, Napoli'nin ara transfer döneminde transfer yapacağını düşünmediğini söyledi.

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Napoli Sportif Direktörü, Ronaldo hakkında ne dedi?

Cristiano Ronaldo iddialarına ilişkin olarak konuşan Guintoli, “Ara transfer döneminde takıma bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Çünkü şu anda takımda düzeltilmesi gereken bir şey görünmüyor. Her şey yolunda giderken bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum.” şeklinde konuşarak iddialara son noktayı koydu.

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Napoli Sportif Direktörü, Osimhen ve Kvaratskhelia hakkında ne dedi?

Cristiano Guintoli, Cristiano Ronaldo iddialarına net bir dille cevap verdikten sonra takımın yıldızları Osimsen ve Kvaratskhelia hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap verdi. Guintoli, "Kvara harika bir sezon geçiriyor, tıpkı takım arkadaşları gibi. Transfer dönemine fazla uzun bir zaman mevcut ve şu lahza için ortada hiçbir şey yok. Kvara bu performansını sürdürürse fark yaratmaya devam edecektir."

"Ancak şu anda onu transfer edilemez olarak görüyoruz. Osimhen’de de aynısı geçerli. Her gün gelişmeyi hedefliyoruz ve bu takımın limitinin neresi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Şu an için transfer gündemimizde yok.” şeklinde konuştu.