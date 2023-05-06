Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız forvet Victor Osimhen'i bu yaz satmayacağını açıkladı.

Osimhen, Manchester United, Chelsea ve Bayern Münih'in radarında

Bu sezon Serie A'da 27 maçta 22 gol kaydetti

Ancak Napoli Başkanı oyuncusunu satmayacağını söylüyor

NE OLDU? Osimhen bu sezon Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıyan bir performans sergileyerek 27 maçta 22 gol kaydetti. Napoli'nin oyuncuyu 150 milyon euro karşılığında satacağı söylense de iddialar gerçeği yansıtmadı.

NE SÖYLENDİ? Osimhen'in hangi takıma gideceği sorulduğunda Napoli Başkanı De Laurentiis, Rai Sport'a şunları söyledi: "Victor Osimhen'i bu yaz satmayacağım! İmkanı yok, asla!"

DAHA FAZLASI: Napoli Başkanı ayrıca teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin uzatılacağını söyledi: "O uzun yıllardır peşinde koştuğum bir efsane. Sözleşmesini uzatacağız ama son söz ona kaldı."

BÜYÜK RESİM: Manchester United ve Chelsea, Osimhen ile ilgileniyor ancak oyuncunun Bayern Münih'e gitmek istediği iddia ediliyor.

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