Napoli başkanı Conte'ye yanıt verdi: Ayrılmak isterse kabul ederim

Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, 2026 Dünya Kupası elemelerinde başarısızlığın ardından Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından, Güney ekibinin teknik direktörü Antonio Conte'nin İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için aday olmaya hak kazandığına dair açıklamalarına yanıt verdi.



Conte, milli takımı çalıştırma olasılığının kapısını araladı ve Napoli'deki geleceğinin hala tartışma konusu olduğunu vurguladı. Takımının ligde Milan'ı yendikten sonra şunları söyledi: "Geçen sezonun son aylarında medyanın benim Juventus'a transferimden bahsettiğini unutmayalım."

"Medyanın bir şeyler yazması gerekiyor ve listede benim adımın geçmesi doğal. Eğer federasyon başkanı olsaydım, çeşitli nedenlerden dolayı adaylar arasına kendi adımı da eklerdim" dedi.

Ayrıca okuyun:

Perez, Mbappé yerine Vinícius'u tercih ediyor... Şok edici açıklama, Real Madrid'in yıldız haritasını yeniden çiziyor

De Laurentiis ise Salı günü "Calcionapoli 24" sitesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: "Conte benden milli takıma dönmesine izin vermemi istese, sanırım kabul ederdim."

Ve ekledi: "Ancak o çok zeki biri ve şu ana kadar ciddi bir görüşme yapılmadığı için, tamamen düzensiz bir yapının başına geçmeyi hayal edeceğini sanmıyorum."



İtalyan basını, bu sezon Napoli'yi ligde ikinci sıraya taşıyan ve lider Inter'in 7 puan gerisinde kalan Conte'nin adını, "Azzurri"yi yeniden galibiyet serisine döndürebilecek isim olarak gündeme getiriyor.

Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin adı da gündemde. "Rossoneri", Napoli'ye yenildikten sonra İtalya Ligi'nde ikinci sıradaki yerini Napoli'ye kaptırmıştı.