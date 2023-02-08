Serie A’da şampiyonluğa oldukça yakın olan Napoli’nin golcüsünü kaybetmeye niyeti yok.

Serie A’da açık ara zirvede yer alan ve şampiyonluğa koşan Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis Nijeryalı yıldızları Victor Osimhen’in satılık olmadığını söyledi.

Bu sezon ligde forma giydiği 17 karşılaşmada attığı 16 golle takımını sırtlayan golcü oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirten De Laurentiis, tekliflerle ilgilenmediklerini söyledi.

Aurelio De Laurentiis ne söyledi?

Alman basınından BILD’e konuşan Napoli başkanı, “Oyuncularımız yüksek talep görüyor ama Victor satılık değil. Kimseyi satmak zorunda değiliz çünkü kulüp olarak hiçbir borcumuz yok. Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile karşılaşacağız ve rehavete kapılmayacağız. Frankfurt geçen sezon Barcelona’yı eledi. Onların yaptığı hatayı tekrarlamamalıyız”

2020-2021 sezonundan bu yana Napoli forması giyen ve şu anda takımının en skorer ismi olan Osimhen, daha önce Lille formasıyla Fransa’da da boy göstermişti.

Yaz aylarında Chelsea ve Manchester United’ın ilgi gösterdiği oyuncunun gelecek sezon da transferin ilgi odağı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

