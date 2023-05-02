Deneyimli futbol adamı Napoli’nin 1990’dan bu yana Serie A’yı kazanamamasını rakiplerinin hile yapmasına bağladı.

Serie A’da şampiyonluğa her geçen hafta biraz daha yaklaşan Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis yaklaşan büyük zafer öncesinde ligdeki rakipleri kızdıracak açıklamalara imza attı.

Napoli’nin 1990’dan bu yana lig şampiyonluğunu elde edememesinde rakiplerinin yaptığı hilelerin etkili olduğunu savunan De Laurentiis, bu sezonki coşkularının ise önüne geçilemez olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Son şampiyonluklarından bu yana geçen zamanda İtalyan futbolunda yaşanan skandalların unutulmaması gerektiğini belirten De Laurentiis, tüm bu bunları düşündüğünde elde edilecek şampiyonluğun çok daha keyif verici olduğunu söyledi. Son yıllarda İtalyan futbolunu domine eden Juventus, hatırlanacağı gibi Calciopoli skandalı sonrasında küme düşürülmüştü.

Şampiyonluğu sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekleyen De Laurentiis, “Önemli oyuncularımızı kaybettikten sonra benim şampiyona olmayı istemediğim şeklinde aptalca eleştiriler duydum. Şampiyon olacağımızı söylediğimde ise beni yaşlı ve zavallı bir adam olarak gördüler. Şimdi Napoli sokaklarındaki neşeden dolayı gurur duyuyorum çünkü bu başarıda pay sahibiyim” dedi.