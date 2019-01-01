Nantes, Cardiff City'den Emiliano Sala'nın bonservisini istedi

Fransız kulübü Nantes, Cardiff City'den Emiliano Sala'nın bonservisini istedi.

Ara transfer döneminde Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan ancak yeni kulübüne katılmak için yola çıktıktan sonra içinde bulunduğu uçağın kaybolmasıyla birlikte futbol dünyasını üzüntüye sokan Emiliano Sala'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

BBC Galler'in verdiği habere göre Nantes Kulübü, Premier Lig ekibi Cardiff City'den oyuncunun bonservis ücretini talep etti. Nantes, Emiliano Sala'yı Cardiff City'ye 15 milyon sterlin'lik (17 milyon euro) bonservis bedeliyle göndermiş ve bu transfer Cardiff City tarihinin rekor transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın enkazı Manş denizinin dibinde bulunmuş ve oyuncunun ailesine haber verilmişti. Uçağın içinde bulunan cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.