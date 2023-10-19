Almanya Milli Takımı'nın yeni hocası Nagelsmann, Neuer'le geçmişten kalan sürtüşmelerini aklından çıkaramadığını gösterdi.

NE OLDU? Alman Milli Takımı'nın yeni teknik direktör Nagelsmann, Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı takımın yeni birinci kaptanı yapmayı düşünüyor.

Neuer'in kayak tatilindeyken sakatlanmasının ardından tekrar kaptanlık görevine getirilmeyeceğine karar verdi. Efsane kalecinin oynamadığı dönemde de kaptanlık pazubentini İlkay Gündoğan koluna takmıştı.

BÜYÜK RESİM: Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann, yakın zamanda Bild'de kaptanlıkla ilgili şu sözleri kullandı: "İlkay kaptan olarak kalacak. Orada devamlılığımız olması bizim için çok önemli etkenlerden birisi..."

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Eski Bayern Münih teknik direktörünün, Neuer'i yeniden kaptan yapmamasının nedeninin, ikilinin Bavyera kulübündeyken iyi anlaşamamasından dolayı kaynaklandığı herkes tarafından biliniyor.

Nagelsmann ve Neuer, Bayern Münih'te birlikte oldukları dönemde birçok sürtüşme yaşamıştı.

Neuer'in, menajerin geçen yıl kaleci antrenörü Toni Tapalovic'i görevden alma kararından memnun olmadığı bildirilmişti. Tapalovic, Bayern'in kalecisine çok yakındı ve kulüpte 12 yıl geçirmişti. O zamanlar Neuer; Nagelsmann'ın çileden çıkmasına neden olan özel konuşmalarını basına sızdırmakla suçlanmıştı.

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SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan'ın kalıcı olarak kaptanlık görevini üstlenmesiyle orta saha oyuncusu, Euro 2024'te Almanya'da düzenlenecek olan dev turnuvada takımının lideri olma fırsatını yakalayacak.