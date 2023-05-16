Nagelsmann, Bayern’den kovulmasını şaka zannetmiş!

Bayern Münih ile yolları ayrılan Alman teknik direktör Julian Nagelsmann’ın menajeri, Nagelsmann’ın görevden alındığını öğrendiğinde bunu bir şaka zannettiğini söyledi.

Mart ayında alınan Bayer Leverkusen yenilgisi sonrasında görevine son verilen 35 yaşındaki genç teknik direktörün menajeri yaptığı açıklamalarda Bayern yönetimine yüklendi.

“Carsten Maschmeyer ile Köln'de bir restorandaydım.

Bir gazeteciden telefon aldım ve Nagelsmann’ın kovulduğunu öğrendim.

Kulüp bizden önce gazetecileri bilgilendirmişti ama bu çok anlamsız geliyordu ve gazetecinin bana bir şaka yaptığını düşündüm.

O sırada gazeteciyle diyaloğumu sürdürdüm ve yeni teknik direktörün Thomas Tuchel olduğunu öğrendim. Julian da benim gibi hiçbir şey bilmiyordu.

Ona söylediğimizde onunla dalga geçtiğimizi sandı”