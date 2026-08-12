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Paris-Saint-Germain-FC-vs-Tottenham-Hotspur-FC-UEFA-Super-Cup-FiAFP

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Nadir bir liste: Saint-Germain, Real Madrid'in tarihi başarısını hedefliyor

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
Real Madrid
AC Milan
Fransa
İngiltere
Avusturya
İspanya
İtalya

Fransız takımı Süper Kupa'yı kazanacak mı?

Paris Saint-Germain, bu akşam çarşamba günü Aston Villa ile karşılaşacağı ve kendisine nadir bir listeye katılma fırsatı verecek mücadelede, Avrupa Süper Kupası tarihinde yeni bir sayfa yazmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi, kupayı üst üste ikinci sezon elinde tutmayı hedefliyor; bu, "Squawka" istatistiklerine göre Avrupa Süper Kupası tarihinde yalnızca iki kez, Milan ve Real Madrid tarafından gerçekleştirilebilmiş bir başarı.

Bu başarıyı ilk kez elde etmeyi başaran Milan olmuş, 1989 ve 1990 yıllarında kupayı kazanmıştı. Ardından Real Madrid, 2016 ve 2017 yıllarında aynı senaryoyu tekrarlayarak bunu bugüne kadar gerçekleştiren son takım olmuştu.

Paris Saint-Germain, Avrupa Süper Kupası'ndaki ilk kupasını geçen yıl kazanmıştı. Tottenham karşısındaki geriye düşüşünü tersine çevirdikten sonra mücadeleyi penaltı atışlarıyla lehine sonuçlandırmış ve kupayı ilk kez müzesine eklemişti.

Paris Saint-Germain, Milan ve Real Madrid'in ardından, Avrupa Süper Kupası tarihinde kupayı üst üste iki sezon elinde tutmayı başaran yalnızca üçüncü takım olmak için Aston Villa'yı yenmeye ihtiyaç duyuyor.

UEFA Süper Kupa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

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