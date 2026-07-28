Real Madrid'in eski kaptanı ve Kadisiye'nin şu anki savunmacısı İspanyol Nacho Fernández, Suudi Arabistan'da oynamaktan ve yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nacho, İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Evet, her şey olumlu. Burada ailemle birlikte son derece mutluyum. Tüm kariyerim boyunca yaşadıklarımdan tamamen farklı bir deneyim; ancak büyüyen ve en iyilerle rekabet eden bir kulüpteyim. Ayrıca çocuklarımın İngiliz okulunda mutlu olması bana büyük bir huzur veriyor. Orada yaşadığımız hayat çok sakin ve şikâyet edecek hiçbir şeyim yok. Elbette Madrid'i, evimi, arkadaşlarımı ve ailemi çok özlüyorum ama iyiyim, mutluyum ve zamanımın tadını çıkarıyorum."

Suudi Arabistan'daki kültür ve yaşama dair izlenimleri hakkında ise İspanyol savunmacı şu açıklamayı yaptı: "Hiç şüphesiz. Eşim, yerel gelenek ve göreneklere saygı çerçevesinde normal bir hayat yaşıyor. Orada yabancı olan bizleriz, ancak ailem ve ben gittiğimiz her yerde mükemmel bir muamele görüyoruz. Orada herkese saygı gösterirsen hiçbir sorunla karşılaşmazsın. Yazın hava aşırı sıcak olsa da hayat oldukça güzel."

Yaşadığı iç huzuru ve kulüpten ayrılma kararı hakkında Nacho şunları vurguladı: "Real Madrid için mücadele etmeyi ve fedakârlık yapmayı sevdim, çünkü hayatımın kulübü. Aldığım hiçbir karardan asla pişman değilim; ne zamanında kalma kararımdan ne de ayrılma kararımdan, çünkü bunun doğru zaman olduğunu düşünüyorum. İşler iyi giderken, kaptan olarak oynarken ve daha yeni Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmışken ayrılma kararı almak daha zor oluyor. O anda ayrılma kararı vermek, işlerin kötü gittiği bir duruma kıyasla çok daha acımasız."

Fiziksel formu hakkında ise Nacho şöyle konuştu: "Şu anda Real Madrid'deki son yılımdaki hislerin aynısını hissediyorum. Kendimi mükemmel, hatta daha da zayıf hissediyorum. Her yıl hedefim tüm maçları oynamak ve her dakikada sahada olmak; Suudi Arabistan'daki ilk yılımda da bunu başardım. Oyuncuların artık kendilerine bakma biçiminin değiştiğini ve bedenimize daha fazla özen gösterdiğimizi düşünüyorum. Oynayarak Modric ya da Cristiano'nun yaşına ulaşabilirim ama kendimi onlar gibi görmüyorum. Şimdi emekli olacağım demeyeceğim, ama futbolu iyi durumdayken ve Madrid'de olduğu gibi tam performansımla oynarken bırakacağım. Futbolun beni emekli etmesine izin vermeyeceğim; bu benim için çok net bir karar ve sanırım geç değil, erken olacak."

Marc Cucurella'nın Real Madrid'e katılmasıyla ilgili olarak Nacho, transferi şu sözlerle nitelendirdi: "Doğru kelime, bunun süper bir transfer olduğu. Yüzde 100 sertliğe sahip, takımı için her zaman mücadele etmek istiyor ve Real Madrid'de oynamak için ideal özelliklere sahip. Bu sertliği ve mücadeleci ruhu gerektiren şu dönemde takıma çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ona dünyanın tüm başarılarını diliyorum ve Real Madrid'de hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceğinden eminim."