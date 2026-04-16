NAC kaptanı Boy Kemper, Breda'dan Londra'ya transfer olabilir

Queens Park Rangers, geçtiğimiz günlerde NAC kaptanı Boy Kemper'in menajer ekibiyle görüşme yaptı. Voetbal International'a göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Breda'dan Londra'ya transfer olabilir.

Purmerend doğumlu Kemper, NAC ile olan sözleşmesini uzatmayacak. Şu anda bir sonraki adımını düşünüyor.

Kemper'in kariyerine yurtdışında devam etmesi bekleniyor. QPR, menajer ekibiyle görüşen kulüplerden biri.

“Championship'te yer alan kulüp, Breda ekibinin kaptanında savunma hattı için uygun maliyetli bir seçenek görüyor. Ancak hem yurt içinde hem de yurt dışında, NAC'den bu sol bek oyuncusunu transfer etmek isteyen başka kulüpler de var,” diye yazıyor kulüp gözlemcisi Joost Blaauwhof Perşembe günü.

Başlangıçta NAC, Kemper'in sona eren sözleşmesini üç sezon uzatmak istiyordu, ancak Kuzey Hollanda'lı oyuncu kulübün bu teklifini reddetti.

Kemper, bugüne kadar NAC formasıyla 86 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda sekiz gol ve yedi asist kaydetti.

2023/24 sezonunda Breda ekibiyle Eredivisie'ye yükseldi. Yükselme kutlamalarına aktif olarak katılan Kemper, bu sayede NAC taraftarları tarafından çok sevildi.