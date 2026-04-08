NAC Breda, KNVB'nin "pasaport skandalı" kararının ardından konuyu burada bırakmayacak gibi görünüyor

Voetbal International'ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, NAC Breda, Go Ahead Eagles - NAC maçı sırasında Dean James'in sahaya çıkmasının ardından KNVB'nin herhangi bir önlem almama kararına itiraz etmeyi düşünüyor.

Birkaç hafta önce Breda kulübü, NAC'nin Go Ahead Eagles'a karşı aldığı 6-0'lık yenilginin geçersiz sayılması için KNVB'ye başvuruda bulunmuştu. VriendenLoterij Eredivisie'de şu anda 17. sırada yer alan kulüp, James'in oynama hakkının bulunmadığını iddia ediyordu.

Hollanda yasalarına göre Endonezyalı kanat bekinin çalışmasına izin verilmediğinden, NAC Breda KNVB'ye başvuruda bulunmuştu.

Hollanda Futbol Federasyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, herhangi bir önlem alınmayacağını duyurdu. Ceza verilmeyecek ve maçın tekrar oynanmasına gerek yok.

"Profesyonel futbol savcısı, disiplin cezası uygulamamaya karar verdi. Bunun nedeni, hem oyuncunun hem de kulübün, Hollanda vatandaşı olmaktan başka bir vatandaşlığı kabul etmenin otomatik sonuçlarından haberdar olmamasıydı. Ayrıca, başka bir vatandaşlık almanın sonuçlarının profesyonel futbol camiasında genel olarak bilinmediği ortaya çıktı" ifadesi KNVB'nin internet sitesinde yer aldı.

Voetbal International'dan Joost Blauwhof'un haberine göre, NAC'nin bu konuyu burada bırakmayacağı söyleniyor. Kulübün, temyiz yolunun hala mümkün olup olmadığını değerlendirmek üzere avukatlarla görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

"Güneyin İncisi" için bu davanın önemi büyük, özellikle de davayı kazanmanın lig sıralamasına etkisi olabileceği için. Breda ekibi şu anda on yedinci sırada bulunuyor ve bu durum, play-off'lara katılamamaları ve gelecek sezon Keuken Kampioen Divisie'de oynamak zorunda kalmaları anlamına geliyor.