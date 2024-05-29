Gelecek sezon Real Madrid'de oynamasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin bir sonraki takımı tartışılmaya başlandı bile.

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması da giyen Nabil Dirar, Monaco’da birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşı Kylian Mbappe’nin bir gün Serie A ekibi Milan’ın formasını giyeceğinden emin olduğunu söyledi. Mbappe’nin çocukken Milan taraftarı olduğunu belirten Faslı futbolcu, yıldız oyuncunun kariyeri sona ermeden İtalyan ekibinin formasını giymesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dirar ne söyledi?

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya konuşan Dirar şunları söyledi:

“Kylian'ın her zaman çok sayıda Milan çorabı ve forması olduğunu hatırlıyorum. Bence Real Madrid'den sonra Milan'a gidecek ve gittiğinde de çok yaşlı olmayacak. Milan'a sevgi işaretleri göndermeye devam ederse bir gün gideceği çok açık. Harika bir kariyeri olacağından hiç şüphem yoktu. Monaco’daki ilk antrenmanımızda ne kadar güçlü olduğunu hatırlıyorum. İki, üç seanstan sonra Andrea Raggi'nin şaka yollu ona diğer kanada hücum etmesini söylediğini de hatırlıyorum çünkü sıkılmaya başlamıştı… Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu hemen anlayabilirdiniz. O zamanlar henüz çok gençti ve annesi ona antrenmanlarda eşlik ettiğinde bizden hep Kylian'a göz kulak olmamızı isterdi. Real Madrid büyük bir kulüp ve kim oraya gitmeye karar verirse bunu para için değil o formayı giymek için yapar. Para için oynayanlar Suudi Arabistan'a ya da MLS'e gider, Real Madrid'e değil. Ancelotti ile kalite sıçraması yapabilecek ve böyle oyuncularla antrenman yapmak ona yardımcı olacak. Antrenmanlarda da %100 olması gerekecek ama rekabet onu geliştirecek. Paris'te dürüst olmak gerekirse lig dışında hiçbir şey kazanamazdı”