Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Kante, astronomik bir maaş karşılığında Arabistan'a gidiyor.

NE OLDU? Pazartesi günü Suudi yetkililerin Kante ile görüşmek üzere Londra'ya gittiği ve Fabrizio Romano'nun bir anlaşmanın artık tamamlanmak üzere olduğunu bildirdiği ortaya çıktı.

Kante'nin Al-Ittihad'da iki yıl boyunca 200 milyon € (172.1 milyon £/213.8 milyon $) kazanacağı ifade ediliyor.

BÜYÜK RESİM: 32 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in efsane golcüsü Karim Benzema ile aynı kulübün formasını giyecek.

İkili, 2023-24 sezonunda kupalar kazanmak için Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ına karşı mücadele edecek.

VE DAHA FAZLASI: Kante, Stamford Bridge'den Chelsea ikonu olarak ayrılacak. Kulüpteki ilk sezonunda Maviler'in 2017'de Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına büyük bir katkı sundu.

Aynı zamanda Manchester City'ye karşı 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde parlayan Kante, sergilediği üstün performansla maçın oyuncusu seçildi.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Al-Ittihad

SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan temsilcilerle birlikte Kante ile yeni sözleşme imzalamak için Salı gecesi Londra'da olduğu aktarıldı.