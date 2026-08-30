Myron Boadu’nun kariyerini İngiltere’de sürdürmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Sky Italia, bonservisi elinde olan golcünün Championship ekibi Watford ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Transfer birkaç gündür gündemdeydi. Amsterdamlı oyuncu cumartesi günü Vicarage Road’da tribündeydi ve Watford’un Premier League’den düşen West Ham United karşısında değerli bir puan aldığını izledi.

Transfer muhabiri Luca Bendoni cumartesi günü, Boadu’nun birden fazla seçeneği olduğunu ve Watford’un “somut bir seçenek” olduğunu bildirmişti. Bir gün sonra ise taraflar arasındaki anlaşmanın önünde yalnızca son detayların kaldığını yazdı.

25 yaşındaki Boadu, geçen sezon yedek santrfor olarak görev yaptığı PSV’den bu yaz ayrıldı. Sonuçta 17 maça çıktı, 3 gol attı ve lig şampiyonluğu yaşayarak takımdan ayrıldı.

Mevcut sezonun hazırlık döneminde bir ara Boadu’nun PSV’de biraz daha kalacağı düşünülüyordu. Hazırlık kampında takımla çalıştı, ancak sonunda PSV yolları ayırma kararı aldı.

Şimdi ise tüm işaretler, Boadu’nun kariyerinde ilk kez İngiltere’de forma giyeceğini gösteriyor. Boadu, 2021’de onu 17 milyon euro karşılığında AS Monaco’ya satan AZ’de çıkış yaptı.

Burada beklentileri tam olarak karşılayamadı ve FC Twente ile VfL Bochum’daki kiralık dönemlerin ardından Ligue 1 ekibi, onu cüzi bir bedelle PSV’ye gönderdi.