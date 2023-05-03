Premier Lig'de oynanan Arsenal - Chelsea maçında Mykhailo Mudryk'e lazer tutan taraftar, cezalandırıldı.

Mudryk ikinci yarıda oyuna girdi

Arsenal taraftarları tarafından yuhalandı

Oyuncu, sosyal medyadan yanıt verdi

NE OLDU? Mudryk, Arsenal'in Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Kanat oyuncusu, ikinci yarı oyuna girdi ve son 19 dakika sahada mücadele etti.

BÜYÜK RESİM: Televizyon görüntüleri, Mudryk'in sahadayken sürekli yeşil bir lazer ile hedef alındığını gösterdi. Oyuncu, maçın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada iyi olduğunu söyledi.

Arsenal, olayın ardından bir açıklama yayınlayarak maçtan sonra bir taraftarın tutuklandığını doğruladı. Kulüp, olayı "tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

NE SÖYLENDİ?: Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün geceki maçta lazer kullanılması sonucu bir kişi tutuklandı.

"Bu davranış tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez. Soruşturmada polise tam destek vereceğiz ve uygun şekilde harekete geçeceğiz.”

İKİ FOTOĞRAF:

Instagram

Getty

VE DAHA FAZLASI: Mudryk, ocak ayında Arsenal'e katılmaya hazır görünüyordu ancak sonunda Chelsea'ye imza attı. Ukraynalı oyuncu, salı gecesi yedek kulübesinden çıktıktan sonra topa her dokunduğunda yuhalandı.