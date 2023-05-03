- Mudryk ikinci yarıda oyuna girdi
- Arsenal taraftarları tarafından yuhalandı
- Oyuncu, sosyal medyadan yanıt verdi
NE OLDU? Mudryk, Arsenal'in Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Kanat oyuncusu, ikinci yarı oyuna girdi ve son 19 dakika sahada mücadele etti.
BÜYÜK RESİM: Televizyon görüntüleri, Mudryk'in sahadayken sürekli yeşil bir lazer ile hedef alındığını gösterdi. Oyuncu, maçın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada iyi olduğunu söyledi.
Arsenal, olayın ardından bir açıklama yayınlayarak maçtan sonra bir taraftarın tutuklandığını doğruladı. Kulüp, olayı "tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
NE SÖYLENDİ?: Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün geceki maçta lazer kullanılması sonucu bir kişi tutuklandı.
"Bu davranış tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez. Soruşturmada polise tam destek vereceğiz ve uygun şekilde harekete geçeceğiz.”
İKİ FOTOĞRAF:Instagram
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VE DAHA FAZLASI: Mudryk, ocak ayında Arsenal'e katılmaya hazır görünüyordu ancak sonunda Chelsea'ye imza attı. Ukraynalı oyuncu, salı gecesi yedek kulübesinden çıktıktan sonra topa her dokunduğunda yuhalandı.