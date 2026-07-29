İttihad'ın Sırp savunmacısı Jan Carlo Simić, İspanyol kulübü Espanyol'un Suudi kulübünün yönetimiyle bu yaz transfer döneminde kendisini kadrosuna katmak için görüşmelere başlamasının ardından, İspanya Ligi'nde bir tecrübe yaşamaya yaklaştı.

Suudi Arriyadiyah gazetesi'ne göre İttihad yönetimi, yeni sezona hazırlık kapsamında takım kadrosunu yeniden yapılandırma çerçevesinde, Simić'in ister kesin satış anlaşmasıyla ister kiralık olarak transferini görüşmek üzere Espanyol ile sözlü temaslara başladı.

Raporda, iki kulübün transferle ilgili kesin bir anlaşmaya varması halinde, görüşmelerin hâlâ oyuncunun transfere onay vermesine bağlı olduğu belirtildi.

İttihad yönetimi mevcut dönemde, önümüzdeki sezon için teknik ekibin ihtiyaçlarına uygun şekilde yabancı oyuncu sayısını azaltarak takım kadrosunu yeniden düzenlemeye çalışıyor.

İttihad, geçtiğimiz yaz A takım ve 21 yaş altı takımın kadrosunu güçlendirmek amacıyla Jan Carlo Simić ile 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalamıştı.

Sırp savunmacı, İttihad forması altında çeşitli müsabakalarda toplam 1166 dakika süre aldığı 15 maça çıktı ve iki sarı kart gördü; herhangi bir gol atmadı veya asist yapmadı.

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