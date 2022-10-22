Mutu: "Ibrahimovic, Juventus'ta takım arkadaşlarını otel penceresinden aşağı sarkıtırdı"

Adrian Mutu, Zlatan Ibrahimovic'in Juventus'taki takım arkadaşlarını pencereden sarkıtarak korkunç bir şaka yaptığını hatırladı.

Ibrahimovic, Blasi'ye şaka yaptı

Mutu, onun yanındaydı

Zlatan Torino'da iki sezon geçirdi

NE SÖYLEDİ? Football Italia'nın aktardığına göre bir Rumen podcast'indeki olayı hatırlatan Mutu, "Zlatan odamızdaki kapıyı açmamı söyledi. Dışarı baktım, ikinci kattaydık. Blasi koridoru geçti, Zlatan yakaladı, odaya götürdü ve pencereden aşağı sarkıttı.

"Ibrahimoviç seni ele geçirdiğinde yapabileceğin bir şey yoktu, çünkü o iri ve gerçekten güçlüydü. Blasi'yi pencereden sarkıttı, onu sadece ayaklarından tutarak ve 'Yorum yapacak başka bir şey var mı?' dedi. Bağırıyordum, Zlatan'ı tutuyordum. İçeri girdiğinde anında gözyaşlarına boğuldu ve 'Sizin kafanız sağlıklı değil, bu nasıl bir eşek şakası?' dedi."

BÜYÜK RESİM: İsveç efsanesi Zlatan, Inter'e gitmeden önce 2004 ve 2006 yılları arasında Torino'da iki sezon geçirdi. Mutu, Juve'den sadece bir sezon sonra ayrılırken, Blasi 2007'de ayrıldı.

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IBRA İÇİN SIRADA NE VAR? 41 yaşındaki forvet, AC Milan'ın geçen sezon Serie A şampiyonu olmasının hemen ardından dizinden ameliyat oldu ve yeni yıldan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.