Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'deki tüm sportif ayrıntılar üzerinde tam hâkimiyet kuruyor. Transfer politikasında, altyapının yönetiminde, hatta antrenman seanslarının ayrıntılarında ilk sözü söyleyen kişi hâline geldi ve teknik direktörlük görevine dönmesinden bu yana kulüpteki her şeyin kendisinden geçtiğini kanıtladı.

Ayrıntılar, İspanyol "As" gazetesine göre geçtiğimiz mayıs ayına, sezonun sonuna dayanıyor. O dönemde Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırmak için en güçlü aday konumundaydı ve Alvaro Arbeloa hâlâ görevdeydi.

Görüşmeler o sırada aceleye getirilmeden başladı ve daha sonra resmi bir nitelik kazandı. Portekizli teknik direktör, bu ilk aşamada iki temel talepte bulundu: transfer politikasında söz sahibi olması ve sportif yapıdaki hiyerarşiye saygı gösterilmesi. Her iki konuda da bu durum açıkça görüldü ve bu başlangıçtan üç ay sonra özet şu oldu: gerçekten her şey Mourinho'dan geçiyor.

Bu durum, teknik direktörün dönüşünün ardından ilk günlerinden itibaren temel çalışma biçimini oluşturuyor; Mourinho dinliyor, danışıyor, karşılaştırıyor ve çevresindeki insanlara güveniyor.

Mourinho'nun yakın çevresi büyük bir titizlikle seçildi; alışılmış yardımcılarından, Sami Khedira'nın yeni versiyonu gibi kendi özel transferlerine kadar. Gazete, Alman oyuncuyla ilgili kaynakların "Bir lider olarak geri döndü" dediğini aktardı.

Buna rağmen, son uygulama kararı yine Mourinho'nun elinde kalıyor ve bunu Valdebebas spor tesislerindeki günlük yaşam içinde herkes açıkça fark ediyor.

Mourinho'nun yönetimi, şu an için temel araç olarak herkese yakınlaşmaya dayanmasıyla öne çıkıyor; bununla birlikte hiyerarşiyi de katı bir biçimde netleştiriyor.

Teknik direktör görevleri devrediyor, ancak diğer teknik direktörlere göre daha düşük bir oranda. Bunun nedeni güvensizlik değil, her şeyi kontrol altında tutma ve istikrarsızlığa yol açabilecek herhangi bir durumdan kaçınma isteği.

Teknik direktörün imzası, beslenmeye, sakatlıklardan iyileşmeye, randevulara uymaya ve takım ruhunu güçlendirmek için toplu yemekler yemeye odaklanan yeni bir düzen kurduğu bir dizi kural koymanın ötesine geçti; yönetimi bundan çok daha derin ayrıntılara kadar uzandı.

İdari ofisler, teknik direktörün mayıs ayı sonlarında transfer etmek istediği oyuncuların niteliklerini açıklayan bir teknik rapor gönderdiğine tanık oldu; burada belirli isimler öne sürmek yerine teknik özelliklere odaklandı.

Takım, her mevkide alternatif sağlama ilkesine dayanarak kuruldu ve Rodri transferinin tamamlanamaması bir aksilik teşkil etse de, teknik direktör yönetimin gösterdiği çabayı takdir ediyor.

Mourinho'nun etkisi, birkaç karara müdahale ettiğinde ve kendisi dinlendiğinde açıkça ortaya çıktı; Vinicius'un sözleşmesinin yenilenmesi ve Thiago Pitarch'ın takımda kalması gibi.

Portekizli teknik direktör, talep ettiği gibi idari ofislerde sözü dinlenen bir figür konumunda; ancak nihai karar, hiyerarşinin her iki yönde de uygulanması adına mantıken üst yönetimden geliyor.

Teknik direktörün hâkimiyeti akademiyi de kapsayacak şekilde uzanıyor; öyle ki "Bakalım Mourinho ne diyecek" ifadesi, şu an fırsat bulan genç oyuncular arasında sık tekrarlanan cümlelerden biri hâline geldi.

Portekizli teknik direktör, kendi incelemesine ve kendisine ulaşan raporlara dayanarak yanında bulunmasını istediği oyuncuyu net biçimde seçiyor; antrenman seanslarını ya da kadroları tamamlamak için yalnızca belirli bir oyuncu tipi istemiyor, doğrudan belirli bir oyuncu istiyor, özellikle de yazın yarısını bu genç yeteneklerle çalışarak geçirdikten sonra.

Antrenmanlar yüksek yoğunlukta geçiyor; herkes arasında "Çok fazla sıkı çalışma" ifadesi dolaşıyor.

Çift antrenman seansları temel özellik hâline geldi ve bunların tümü, her zaman olduğu gibi İtalyan Antonio Pintus'un gözetiminde, ayrıca Mourinho ile birlikte gelen kondisyoner Antonio Diaz'ın da katılımıyla yapılıyor.

Mourinho'nun teknik direktör imzası, İtalyan kondisyonerle çalışmanın sürmesinde kendini gösteriyor; buna karşılık Lopes devam etmedi ve Nuno Santos yeni kaleci antrenörü oldu.

Pintus ve Diaz, günlük çalışmayı takımın enerjisini tüketen bir antrenman kampına dönüştürüyor. Şu an fiziksel yöne belirgin bir odaklanma olsa da taktiksel çalışma da mevcut. Böylece bu ilk aylar, neredeyse her şeyin Mourinho'dan geçtiği yeni Real Madrid'in görüntüsünü yansıtıyor.