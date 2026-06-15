Müthiş golünün ardından... İmam Aşur, Mısır-Belçika maçının en değerli oyuncusu oldu

Mısır Milli Takımı'nın yıldızı İmam Aşur, 2026 Dünya Kupası'nda her iki takımın da ilk maçında Mısır'ı Belçika karşısında 1-1'lik değerli bir beraberliğe taşımasının ardından Maçın Adamı ödülünü kazandı.

Ashour, Mısır milli takım formasıyla en iyi maçlarından birini çıkardı. 19. dakikada ceza sahası dışından attığı füze gibi şutla kaleci Thibaut Courtois'nın ağlarını havalandıran Ashour, Mısır'a ilk yarıda üstünlük sağladı.

Firavunlar'ın yıldızının golü, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların beğenisini topladı. İstatistik ağı "Squawka", maç sırasında bu golü, Courtois'nın müdahale edemediği muhteşem bir vuruşla gelen "turnuvanın şu ana kadarki en önemli golü" olarak nitelendirdi.

Belçika, ikinci yarıda Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitlemeyi başarsa da, İmam Aşur'un performansı ona maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandırdı.

Ashour'un golü tarihi bir öneme sahipti, çünkü bu, Mısır milli takım formasıyla attığı ilk uluslararası golüydü ve Abdurrahman Fawzi, Magdi Abdel Ghani ve Mohamed Salah'ın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan dördüncü Mısırlı oyuncu oldu.

Mısır milli takımı, D Grubu'nun liderlik adayıyla oynadığı maçtan önemli bir puan alarak, İran ve Yeni Zelanda ile oynayacağı iki maç öncesinde eleme şansını artırdı.

Ayrıca okuyun:

Video: İkinci kez... Mısır'ı Dünya Kupası'nda dost ateşi yakıyor