Mustafa Reşit Akçay: Hata yapan kaybedecekti, biz hata yaptık

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Akçay maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay karşılaşmanın, iki takım için de yukarıya doğru tırmanma çabası için bir başlangıç gibi gözüktüğünü belirterek, "Beklediğimiz bir oyun sergileyemedik. Özellikle ikinci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu ama orada rakip daha üstün oynadı. Özellikle Sessegnon'un driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı, hata yapan kaybedecekti. Biz hata yaptık. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.

Alt sıralardan kurtulmak ile ilgili enerjilerini sürdürdüklerini dile getiren Akçay, "Çok çalışacağız. Bazı sakat oyuncularımız var onların da katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyoruz." dedi.

Akçay, savunmayı biraz düzelttiklerini, ofansif anlamda da topun kendilerinde kalmasıyla ilgili süreçler üzerinde çalışacaklarını, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

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Daha fazla takım

karşısında çok iyi oynayan MKE Ankaragücü varken bugün vasat oynayan bir takımın olduğuna ilişkin soru üzerine Akçay, "Belki bir endişe oluşturuldu biz bunların önüne geçmek için buradayız. Bir konsantrasyon eksikliğinin ortaya çıktığının farkındayız, bir takım önlemler alırsınız ama bunları bazen değiştiremiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Oscar Scarione ve Dever Orgill'i tamamen iyileşmeden sahaya sürmek istemediklerini aktardı.

Sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıkmanın anlayışlarına ters olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Akçay, "Takımın şu andaki ateş çemberinde olması bizi bazı prensiplerden ve ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Gerçeklerle yüzleşiyoruz. Takımımızı bu girdaptan kurtarmalıyız bunun için hazırlıklar yapılmalıydı, yapılan hazırlıklar içinde en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Benim milli bakışım yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var ama şu an takımımızın buradaki durumu bizi bazı şeylerden uzaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.