Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu

Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek hayati bir 3 puan alan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay maçı değerlendirdi.

Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında konuk olduğu BtcTurk 'u 1-0 yenen Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

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"Bizimki ligde kalma yolculuğu" diyen Akçay, şöyle devam etti:

Daha fazla takım

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Haddimizi bilerek oynadık bugün. Kompakt bir duruş gösterdik. Rakibin hızlı oyuncularından endişeliydik. Onların üzerimize yapacağı saldırılar ve oluşturacağı baskılar öz güvenimizi zedeleyebilir diye düşündük. Sahada iyi durduk. Belki fırsatların bir kısmını değerlendiremedik. Yine de bir golle üç puan almak bu ligde çok önemli. Bundan dolayı mutluyuz. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni Malatyasporlu futbolcuları ve teknik heyeti de kutluyorum. Biz bugün daha şanslıydık. Rakibimizden biraz daha fazla istedik sanki. Kazandığımız için mutluyuz."

"Psikolojik gücü yüksek olan kalacak"

Akçay, ligde 24 ve aşağısı puanı olan tüm takımların küme düşme riskinin olduğunu aktararak, "Biz 7 veya 8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir vizyon oluşturduk. Bu kolay mıdır? Hayır. Çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor. Aşağıda bir fırtına oluştu. Girdabı çok fazla bir fırtına olacak. Ayakta duran, psikolojik gücü yüksek olan kalacak. Takımlarımızın birçoğu teknik ve taktik olarak iyi durumda. Bu stresi taşıyabilen veya problemleri çözebilen takımların ligde kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.