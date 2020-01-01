Mustafa Reşit Akçay: Akıllıca oynadığımızı düşünüyorum

Ankaragücü, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Akçay oynadıkları futbol hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında , Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olurken, maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bir virajdı, büyük bir camia ve takıma karşı oynayıp galip gelmek gelecek günler için bizi motive edecek ve yakıt olacak," diyen Akçay, "Kazandığımız için mutluyuz. Kendi evimizdeydik, seyircimize armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Direkt oyunu çok iyi uyguladıklarını belirten Akçay, "Geride kalmış enerjilerimizi açığa çıkartacak bir durum oldu. Akıllıca oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık, mutluyuz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Özellikle istasyonları kullanırken biraz aksaklık yaşadık ama direkt oyunu oynamak konusunda takım iyi bir başarı gösterdi. Fenerbahçe'nin pasa ve baskıya yönelik oynaması, bizim o blokları kırıp arkaya sarkmamıza neden oldu. Galibiyet güzel" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Akçay haftaya oynayacakları maçı için ise, "Gençlerbirliği çok iyi bir takım, biz de bir yola girdik, onlarda da bir stres var. Zor bir maç olacak, hak eden kazansın diyelim" yorumunu yaptı.

