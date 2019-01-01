Mustafa Kaplan: Gençlerbirliği'nden teklif gelirse sevinirim

Ankaragücü ile yollarını ayıran Mustafa Kaplan, bu sezon Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nden teklif gelirse sevineceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankaragücü ile yollarını ayırdığını duyuran teknik direktör Mustafa Kaplan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Önünü göremediği için Ankaragücü'nden ayrıldığını söyleyen Kaplan, "İyi bir 6 ay geçirdik. Ligde insanların gözünde iyi bir izlenim bıraktık. Kurduğumuz takımın bir kısmı dağıldı. Yeni sezonda aynı işi yapamazsak olmazdı. Başkan ile 3 kez görüştük. Kalmamı istedi. Ama devre arasında kurduğumuz kadrodan 7-8 futbolcuyu kaybettik. Ankaragücü ile iyi anılmak istiyorum. Bu yüzden ayrıldım." dedi

Gelecek planlarıyla ilgili konuşan Mustafa Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 'nde 10 yıl çalıştım, Ankaragücü'nde de 10 yıl çalıştım. Ankara futbolunda neler yaptığım da ortada. Gençlerbirliği'nden teklif gelirse sevinirim tabii. En azından transfer yasağı yok. Kadroda futbolcu var. Şimdiden iki takım aradı, ancak başlarında teknik direktörler var. Bu yüzden görüşmek doğru değil."