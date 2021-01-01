Mustafa Denizli, yuvasına geri döndü

71 yaşındaki teknik direktör, uzun yıllar formasını giydiği Altay'ın yeni teknik direktörü oldu.

Türkiye'nin önemli teknik direktörlerindne biri olan Mustafa Denizli, yeniden yeşil sahalarda.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'nin getirildiğini 'Evine hoş geldin büyük Mustafa' başlığıyla açıkladı.

Sezon sonu büyük ihtimalle Play-Off oynayacak olan İzmir ekibi, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Mustafa Denizli'nin tecrübesinden faydalanacak.

Neler olmuştu?

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün yaptığı açıklamada bu kritik süreçte kulübün simge ismi olan Mustafa Denizli'ye görev vermek istediklerini söylemişti.

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan bir çağrımız var. Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz.

18 yıl formamızı büyük bir başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz."

Mustafa Denizli ne cevap verdi?

Tecrübeli teknik direktör, Altay'ın bu çağrısına dün öğle saatlerinde yeşil ışık yaptı ve bununla birlikte iki ricada bulundu.

"İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim.

"Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil. Ancak iki ricam var.

"Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını rica ediyorum.

"Bu iki önemli konuda şart yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım."

Mustafa Denizli'nin Altay tarihindeki önemi

71 yaşındaki teknik direktör, 1965 yılında profesyonel olduğu Altay Kulübü'nde 18 yıl forma giydi. Siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'nı kazandığı 1967 yılında da kadrodaki isimler arasındaydı.

Daha sonra İzmir temsilcisi ile Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti ve Avrupa'da gol atma başarısı gösterdi. 1970 yılında takıma Mustafa Turgut da transfer edilince Denizli, 'Büyük Mustafa' olarak anılmaya başlandı.

Eski sol kanat, 18 yılın ardından 1983'te Galatasaray'a transfer oldu fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla süre alamadı.

Mustafa Denizli, teknik direktör olarak en son 2019 yılnda İran'ın Tractor FC takımını çalıştırdı.

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