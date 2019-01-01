Mustafa Cengiz ibrasızlık konusunda yol haritasını belirledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oylamada sayımın doğru şekilde yapılmadığı gerekçesiyle divan tutanağına şerh koydurdu, sırada mahkeme var.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; olağan genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından 'da oldukça hareketli günler yaşanıyor. Pazartesi günkü basın toplantısında, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" diyen Başkan Mustafa Cengiz, ibra oylamasında sayımın doğru şekilde yapılmadığı gerekçesiyle genel kurul divan tutanağına 'şerh' koydurdu. 20'ye yakın hukukçu ile fikir alışverişinde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, yarın mesai saati bitimine kadar mahkemeye başvurusunu yapacak.

DENETİM KURULU DEĞİŞECEK

Divan tutanağını kabul etmediğini belirtip imza atan ve 'şerh' koyduran Mustafa Cengiz ve kurmayları, idari ibrasızlık konusunda tedbir kararı aldırmayı planlıyor. Yönetim, Yargıtay'da itirazına cevap alabilirse idari ibrasızlığı geçersiz sayılacak Cengiz'in seçimde aday olabilmesi için önünde engel kalmayacak ancak aklanmayan Denetim Kurulu değişecek. Kulüp tüzüğüne göre en geç 23 Mayıs'a kadar seçime gitmek zorunda olan yönetim, mahkemeden yeniden aday olmalarının önünde engel bulunmadığına dair bir karar çıkmasını bekliyor.

MUHALEFET CEPHESİNDEN 'DUYGUN ABİ' MODELİ

Mustafa Cengiz'i idari yönden ibra etmeyen 358 Genel Kurul üyesi, yönetimden 22 Nisan'a kadar seçimli genel kurul kararını açıklamasını bekliyor. Cengiz'e karşı üstüste iki seçim kaybeden eski başkan Dursun Özbek tekrar aday olmayıdüşünmüyor. Ozan Korkut cephesi ise camiadaki gelişmeleri takip ediyor. Cengiz'e muhalif üyeler, tek isim altında birleşmeleri gerektiğini düşünüyor. "Duygun Abi modeli" diyerek durum tespitinde bulunan üyeler, "4. yıldızın kazanıldığı dönemde geçiş sürecini başarıyla atlatan Duygun Yarsuvat'ın yönetimi örnek alınmalı. Camia kutuplaştı. Gerekirse tek liste altında birleşilmeli. İyi ve güçlü bir yönetim oluşmalı. Taraftarlar da bu yeni başkan ve yönetimi desteklemeli" görüşünü paylaşıyor.

UEFA, GALATASARAY'DAN AYRINTILI RAPOR İSTEDİ

Galatasaray yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi UEFA'nın da gündemine girdi. UEFA, Galatasaray Kulübü'nden bu durumla ilgili bilgi ve rapor istedi. Galatasaray ve birçok kulübü yakından takip eden UEFA, mali genel kuruldaki ibrasızlık konusu ile alakalı, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çaldı. UEFA yetkilileri, Galatasaray Kulübü'nde son günlerde yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir rapor talep etti.

KAYYUM ATANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Kabasakal, kulübe kayyum atanacağı yönündeki iddialara şu cevabı verdi: "Sayın başkan tedbir talepli bir dava açacak. 23 Nisan'a kadar da tedbir kararı alması gerekiyor. Eğer bu tedbir kararını alamazsa seçim kararı almak zorunda. 23 Mayıs'a kadar da seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa görevine devam edecektir. Seçime gitmek isterse gidebilir. Mahkemeden alınacak bir tedbir kararıyla birlikte seçime de girebilir. Mahkemenin vereceği karara bağlı bu. Mahkemenin ne karar vereceğini bilemiyoruz. Kayyum atanması söz konusu değildir. Galatasaray büyük bir camiadır ve böyle bir camianın kayyuma devri seçenek bile değildir."